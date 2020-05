Coronavirus, il virologo Crisanti: “L’app Immuni? Soldi buttati…”

Il virologo Andrea Crisanti non nasconde le sue perplessità riguardo all’app Immuni come strumento anti-Coronavirus: “Potrebbe essere uno spreco di denaro”.

L’App Immuni? Nella migliore delle ipotesi uno spreco di denaro. “Se la scarica il 60% della popolazione, avrà capacità di mostrare solo il 9% dei casi. Insomma, una montagna di soldi buttati”, ha detto senza mezzi termini Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, intervenendo nel programma “Non è un paese per giovani” su Rai Radio 2. E non è questo l’unico strumento nella lotta al Coronavirus a lasciarlo perplesso…

Il parere dell’esperto sulla lotta al Coronavirus

“Non siamo ancora usciti dall’epidemia, anche se i numeri sono incoraggianti”, avverte Crisanti, frenando gli entusiasmi per la fine dell’emergenza Coronavirus. “È nostro dovere aggredire il virus effettuando i tamponi e facendo rispettare il distanziamento sociale”. E’ proprio così infatti che la carica virale di Sars-CoV-2 è diminuita e, di conseguenza, anche la malattia è meno grave rispetto a prima.

L’esperto si è anche soffermato sulle cure col plasma, spiegando che si tratta di un approccio terapeutico utilizzato da 70 anni. “La somministrazione è sicura. L’unico problema è che è difficile da standardizzare in questo momento. Non ce n’è abbastanza”. E infine ha ricordato che sono principalmente i giovani a infettarsi. “Gli anziani sono più vulnerabili, ma quelli che si infettano e diffondono la malattia sono i giovani”. In ogni caso, “fare il tampone a tutta la popolazione italiana sarebbe un errore operativo. I tamponi devono essere fatti intorno ai casi positivi e utilizzati come strumenti di controllo”.

EDS