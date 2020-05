Belen, rottura con Stefano De Martino: spunta il clamoroso retroscena

Non finiscono i guai in casa Belen De Martino: la coppia sta attraversando un momento terribile che li vede nuovamente lontani. Ecco le tappe della crisi

Torna la tempesta tra Belen e Stefano De Martino. Ancora una volta momento davvero delicato con l’ammissione della stessa modella argentina. Inoltre, il settimanale Oggi ha provato a ricostruire tutta la vicenda come si legge dalle sue pagine: “Quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti”. Poi continua: “Tutto nato da una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…”. Successivamente Stefano scende a Napoli per lavoro, poi il 21 maggio ritorna a Milano andando diretto a casa dei suoi genitori che vivono nel quartiere Isola.

Belen Stefano De Martino, la crisi

Stefano non si reca a casa della compagna nemmeno il giorno dopo, facendo così un salto soltanto sabato 23 maggio il tempo di salutare Santiago. Poi torna a casa dai suoi genitori e si dirige nuovamente a Napoli, mentre Belen si rilassa con Jeremias a Milano. Una nuova crisi improvvisa nel loro rapporto arrivata in un brutto periodo come quello dell’emergenza Coronavirus. Dopo la lunga separazione in passato, ecco in arrivo una nuova tempesta.