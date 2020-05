Viviana Rossi, chi è l’acrobata vista a Tu si que vales: carriera e curiosità

Chi è la sensualissima acrobata spagnola ma di origini italiane, Viviana Rossi, vista a Tu si que vales, cosa sapere: carriera e curiosità.

La sua è stata una delle performance più gradite dell’intera edizione di Tu si que vales: stiamo parlando della giovanissima Viviana Rossi, spagnola di Alicante, acrobata componente del Cirque du Soleil, campionessa di ginnastica artistica aerial performer.

La sensualissima performer che ha lasciato i giudici a bocca aperta è molto seguita su Instagram, con un profilo che ha 15mila follower. Qui pubblica foto sensualissime che mostrano tutte le sue curve e il suo sex appeal.

Cosa sapere sulla sexy acrobata Viviana Rossi

La giovane acrobata è figlia d’arte: suo padre si chiama Enis Rossi ed di famiglia circense italiana da generazioni. La sua famiglia 40 anni fa si trasferì in Spagna. Chiare dunque sono le origini italiane della giovane. Il suo papà e la sua mamma, Gloria Jimenez, si sono conosciuti al circo, perché la nonna della giovane aveva sposato un mago. Il padre era un domatore, mentre sua madre si è avvicinata al mondo del circo solo dopo il matrimonio.

In un’intervista a Circo.it, Viviana Rossi ha raccontato i suoi inizi: “Mi sono specializzata nei numeri aerei, in particolare cerchio e cinghie. La disciplina che si apprende in Accademia è dura ma è proprio così che si diventa dei validi artisti. Io sono felice di aver avuto questa opportunità che non tutti possono avere, è stata un’occasione preziosa per imparare cose che difficilmente avrei appreso da sola, sia dal punto di vista della tecnica vera e propria che dello stile, oltre che del modo di vivere la propria scelta artistica”.