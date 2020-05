Un gesto di Andrea Damante fa infuriare Giulia De Lellis: amore finito?

Un like di Andrea Damante alla sua ex Sara avrebbe così fatto infuriare la De Lellis: il loro amore ancora a dura prova dopo la quarantena vissuta insieme

L’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è sempre stato costellato da litigi con numerosi tira e molla. Così dopo l’addio ad Andrea Iannone la bella influencer è tornata dal suo ex. I due sono stati insieme a Pomezia durante la quarantena come testimoniano foto e video sui social. Ma ora il rapporto potrebbe tornare ad essere caotico come svelato dal settimanale Chi a causa di un apprezzamento fatto da Andrea alla sua ex a livello social: “Il dito malandrino di Andrea ha schiacciato un like per commentare una foto provocante della sua ex Sara Croce, frequentata subito dopo la rottura con Giulia De Lellis“.

Andrea Damante, il like a sorpresa

Un gesto che avrebbe così fatto infuriare la De Lellis, che non l’ha presa ovviamente bene. Così la loro storia d’amore potrebbe così essere nuovamente al centro dei riflettori dopo una quarantena ricca di felicità insieme a Pomezia. Cosa succederà ai due piccioncini?