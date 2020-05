Twitter smentisce Donald Trump: “Le sue parole sono false” – VIDEO

“Le sue parole sono false”, il social network Twitter smentisce Donald Trump per un post apparso sul suo profilo, la replica del presidente Usa.

Twitter ha realizzato un fact checking direttamente su un tweet di Donald Trump, smentendo una notizia diffusa dal presidente degli Usa attraverso il suo profilo. Aveva scritto il numero uno della Casa Bianca: “Non c’è nessuna speranza che le votazioni per posta non siano sostanzialmente una truffa”.

Il noto social network di condivisione di notizie e informazioni ha citato alcune fonti di stampa tra cui Cnn e Washington Post. Quindi ha smentito quanto affermato da Trump, sostenendo che le parole del presidente Usa sono “false e che il voto postale non porterebbe a ‘elezioni falsate”.

Dall’11 maggio Twitter ha diffuso un nuovo servizio di fact checking e nella rete è caduto Trump, che però non solo non sembra preoccuparsene troppo, ma addirittura rilancia sottolineando: “Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà ad una massiccia corruzione e alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post. Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io, come presidente, non consentirò che accada!”.