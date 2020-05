Tu si que vales, Giordano Concetti: il ‘sosia’ di Freddie Mercury

Chi è Giordano Concetti: il ‘sosia’ di Freddie Mercury che ha vinto il premio Scuderia Scotti a Tu si que vales, soprannome e partecipazioni tv.

Si chiama Giordano Concetti, ha 41 anni e viene da Monte Vidon Corrado, in provincia di Fermo: mediaticamente è diventato un fenomeno grazie alla sua imitazione di Freddie Mercury a Tu si que vales. Apprezzatissimo dal pubblico per la sua simpatia, non ha fatto breccia sui giurati.

Nella settima puntata del talent show, travestito dal cantante dei Queen si è esibito in Radio Ga Ga. Lo abbiamo poi rivisto in finale interpretare il noto cantante e ballare e cantare sulle note di I want to break free, ovviamente con tanto di coreografia.

Vincitore del premio Scuderia Scotti: Giordano Concetti

Rispetto agli altri concorrenti del talent show, molti dei quali professionisti e comunque ben più quotati, Giordano Concetti si è presentato in trasmissione soprattutto per gioco, entrando nella Scuderia di Gerry Scotti. In finale, è risultato essere lui il vincitore di categoria, proclamato direttamente da Sabrina Ferilli. Il ‘sosia’ di Freddie Mercury ha dedicato la vittoria alla sua Regione, le Marche.

Poi si è visto consegnare una coppa, ovviamente si trattava del salume. Poco male, perché il cantante e performer si è portato a casa anche un viaggio a Dubai. Nome d’arte Giodi Freddy, Giordano Concetti si è anche presentato alla Corrida, nell’edizione condotta nel 2019 da Carlo Conti, presentando un altro successo dei Queen, ‘Crazy little thing called love’. Molto popolare nel fermano, spesso si esibisce con un altro artista sui generis, Manuel Gaudenzi.