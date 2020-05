Tu si que vales, chi è Bayley Graham: la performance del ballerino

La performance del ballerino di tap dance Bayley Graham stupisce tutti nel corso della trasmissione Tu si que vales: chi è il performer.

Bayley Graham, performer, coreografo e intrattenitore, è emerso come uno dei migliori esponenti della tap dance, prima in Nuova Zelanda e poi nel mondo. Alla giovane età di 18 anni, veniva così descritto: “Sembra solo una questione di tempo prima che il talento di Bayley lo porti in mare aperto”.

Successivamente, iniziò a esibirsi sia in Nuova Zelanda che in Australia, il ballerino si è formato al Diamond Tap Studio di Christchurch dall’età di 6 anni sotto la guida del suo insegnante di tap Jan Ruardy. Il suo percorso dai primi anni ad oggi nel mondo della Tap Dance Competition ha avuto molto successo.

Cosa sapere sul maestro di tap dance Bayley Graham

A soli 14 anni, per quattro volte aveva già conquistato il titolo di ballerino nella specialità tap dance. Così, col passare degli anni, è divenuto il miglior ballerino di tip tap nel suo Paese prima e dell’intero continente oceanico poi. Bayley ha anche vinto la NZAMD Tap Scholarship sotto il nome di Keith Clifton nel 2015.

Più recentemente al concorso Follow Your Dreams tenutosi a Rangiora, ha ottenuto dei risultati incredibili. Nel frattempo, dal continente oceanico, ha iniziato a esibirsi in tutto il mondo. In Italia ha lasciato a bocca aperta giudici e pubblico del talent show di Canale 5, Tu si que vales.