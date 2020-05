Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Teo Mammucari si infortuna… live!

Tu Sì Que Vales 2019 questa sera in tv torna con attimi commoventi, tante risate e un’infortunio per Teo Mammucari: anticipazioni di oggi, 27 Maggio

Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni, sia positive che negative… proprio come quelle provate da Teo Mammucari che durante la puntata che andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 verrà colpito per errore da due giocolieri molto particolari.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

Teo Mammucari sfida i giocolieri e si becca una botta in testa

Dallo studio 8 del Centro Titanius Elios di Roma, la puntata che vedremo andare in onda oggi, 27 maggio, ha registrato, come tutta l’edizione del 2019, ascolti da record e tale apprezzamento è stato riconfermato anche per tutte le puntate trasmesse in replica in questo periodo.

I giudici di Tu Sì Que Vales, come ormai sappiamo, sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre la giuria popolare è impersonata da Sabrina Ferilli.

Proprio Teo ha messo in dubbio la veridicità dell’esibizione dei giocolieri del duo Boyon Boyon. I due hanno dato prova di grande maestria con il loro yo-yo, tuttavia il giudice, poco convinto, si è unito al gruppo per smascherare i loro trucchi.

I risultato per il povero Teo è stata una botta in testa che ha fatto ridere pubblico e colleghi e un po’ meno il malcapitato.