Stasera in tv Spettacolo – Maurizio Battista in Poco di Tanto: gli anni ’80

Stasera in tv Spettacolo – Maurizio Battista in Poco di Tanto: gli...

Il comico romano Maurizio Battista con Poco di Tanto ci riporterà alla quotidianità di un decennio davvero significativo per l’Italia: oggi, 27 maggio

Lo show condotto dal comico romano Maurizio Battista si compone di tre spettacoli raccolti sotto il titolo Poco di Tanto.

Ognuna delle tre messe in onda in programma ci riporterà in tre decenni significativi per il nostro bel Paese.

Giungiamo al secondo appuntamento con Maurizio Battista, gli anni ’80 e la loro colorata caratterizzazione. La trasmissione andrà in onda oggi, 27 maggio, su Rai 2 alle ore 21.20. Scopriamo qualche dettaglio in più su cosa ci attende questa sera in tv.

Il comico romano Maurizio Battista reinterpreta scene di vita passata portando a essere nostalgici anche coloro che di questi periodi hanno solo sentito parlare. Chi c'era, invece, si ritroverà in quegli stralci di vita descritti con ironia dal conduttore e dalle immagini storiche di alcuni documentari. Nella scorsa messa in onda ci siamo immersi negli anni '70 assieme a ospiti come Riccardo Fogli e Sandro Giacobbe.

L’approdo negli anni Ottanta sarà altrettanto fedele sia nell’ambientazione sia nello spirito, rispettando il mood che ha animato quell’epoca. Gli ospiti musicali della puntata saranno

i Gazebo e Michele Zarrillo.

Il comico romano Maurizio Battista, fra comicità e nostalgia I monologhi di Maurizio Battista stasera in televisione verteranno sugli anni Ottanta e sugli immensi sconvolgimenti sociali che hanno caratterizzato quest’epoca, il tutto filtrato attraverso gli occhi della famiglia italiana.

Dopotutto se vogliamo davvero renderci conto di come saremo non possiamo non dare uno sguardo indietro, a come eravamo. Alla comicità si unisce una ricerca dettagliata dal punto di vista sociologico e antropologico delle epoche descritte per farci dono di un esilarante quanto realistico viaggio indietro nel tempo.

