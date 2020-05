Stasera in tv – Nero a metà: anticipazioni sulla serie tv con Amendola

Rai 1 – 21:25 Nero a metà Genere: serie tv – poliziesco

“Una volta di troppo – Una notte senza stelle” – I casi seguiti dall’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, noto per il suo sarcasmo ed i metodi lavorativi poco convenzionali. Ma Guerrieri riesce anche ad essere un uomo dal grande cuore e il suo vice ispettore Malik Soprani avrà modo di capirlo.

La miniserie di genere poliziesco Nero a metà ha come protagonista l‘ispettore di polizia Carlo Guerrieri, alias Claudio Amendola, e il suo vice, Malik Soprani, interpretato dall’attore Miguel Gobbo Diaz. La serie tv è stata da Rai fiction in collaborazione con Cattleya e Netflix e andrà in onda questa sera in tv su Rai 1 alle ore 21.25 con gli episodi 3 e 4. Scopriamo insieme la trama del poliziesco.

Leggi anche –> Chi è Claudio Amendola: età, carriera e vita privata dell’attore italiano Nero a metà, anticipazioni Il sarcasmo e lo spirito combattivo che accompagnano il personaggio interpretato da Claudio Amendola, l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, potrebbero facilmente delinearlo come un uomo tutto d’un pezzo. Oltre a questo, però, non è diffide notare come il protagonista della serie sia animato da buoni sentimenti e un senso del dovere capace di prevalere su ogni suo stesso pregiudizio o resistenza personale.

Carlo Guerrieri lavora, infatti, presso il commissariato del Rione Monti, a Roma, e finisce per scontrarsi quotidianamente con il suo compagno Malik Soprani, giovane vice ispettore che con lui si occupa delle indagini, e con sua figlia Alba Guerrieri, medico legale, nei confronti della quale è spesso troppo protettivo.

Episodio 3, U na volta di troppo

Il corpo senza vita di una ragazza ucraina viene ritrovato in una valigia all’aeroporto. La giovane lavorava in pianta stabile a Roma da molti anni e gli investigatori scoprono che era rimasta incinta dal suo datore di lavoro e che anni prima si era rivolta a una clinica perché desse il bimbo in affidamento.

Nel frattempo, nonostante sia appena andata a convivere con il fidanzato Riccardo, Alba sembra ricambiare le attenzioni di Malik e, parallelamente, Guerrieri cerca di risolvere il problema del ritrovamento dei resti di un cadavere in un cantiere di Torrevecchia. Si tratta di Danilo Bosca, ex amante della moglie dell’ispettore.

Episodio 4, Una notte senza stelle

Il cadavere di una suora viene ritrovato in un sexy shop. I sospetti ricadono immediatamente su Ronald, spacciatore che vendeva droga alle ragazzine della casa famiglia a cui si dedicava la vittima.

Alba abbassa definitivamente le sue difese con Malik e i due finiscono a letto insieme. Guerrieri fa sparire la denuncia di Danilo Bosca dall’archivio della Procura, ma viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Nero a metà, fiction cast: