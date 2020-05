Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e promo di oggi, 27 maggio

Chi l’ha Visto? stasera con la puntata di oggi, 27 maggio, torna su uomini e donne scomparsi e sui maggiori casi di cronaca con nuovi scoop: anticipazioni

A Chi l’ha Visto? stasera si prospetta una puntata ricca di colpi di scena. La trasmissione torna inoltre su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose, sempre pronta ad ascoltare le segnalazioni del pubblico, in prima serata questa sera in tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Vediamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda stasera.

Chi l’ha Visto?: scomparsi, cronaca nera e attualità

Scomparsi

Fernando, ragazzo di 16 anni, è scomparso dalla provincia di Roma il 23 maggio 2012. Il giovane era uscito per andare a scuola e da allora si sono perse le sue tracce.

Le ricerca per ritrovare Giuseppe, 84enne scomparso dalla provincia di Agrigento il 13 maggio, sono state sospese.

L’uomo si era allontanato a bordo della sua Chevrolet Matiz grigia senza più fare ritorno a casa.

Calogero, 77 anni, è scomparso dalla provincia di Agrigento il 26 maggio del 2017. L’uomo aveva detto ai familiari di avere un appuntamento con una donna, ma da allora nessuno ha avuto più sue notizie.

Raffaele di 71 anni è scomparso dalla provincia di Alessandria il 19 maggio. Uscito di casa per comprare del vino non ha più fatto ritorno.

Ignazio Mezzapelle, di 55enne della provincia di Trapani, ha accompagnato la figlia a scuola ed è scomparso nel nulla il 25 gennaio 2005.

Oscar, 50enne, è scomparso dalla provincia di Modena il 24 maggio 2019.

Attualità La trasmissione, basandosi sui dati diramati dalla Protezione Civile, farà il punto sull’epidemia dovuta al Coronavirus. L’intervista a Mena, vittima di stalking, ripercorrerà la storia della giovane e della sua dignità di donna minata da qualcuno che ha diffuso i suoi dati sensibili su internet proponendo suoi social dei servizi sessuali. “Per questi balordi siamo oggetti e basta”, ha raccontato la ragazza a Chi l’ha Visto? La Polizia ha arrestato 7 persone per furto. La banda, approfittando delle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria ha compiuto furti seriali nel Nord Italia e, purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Un pedofilo che ha drogato e abusato di una bambina di 4 anni è sotto indagine internazionale di procura di Roma, Europol e Cncpo della Polizia Postale. Il 30enne di Comasco è stato arrestato e smascherato grazie al video a pagamento che aveva diffuso in rete. Rosario Greco, che investì e uccise i cuginetti Alessio e Simone a Vittoria, accusato di duplice omicidio stradale aggravato da alterazione psicofisica per sostanze alcoliche e stupefacenti è stato condannato a 9 anni di reclusione dal gup di Ragusa. La trasmissione terrà i telespettatori aggiornati sul caso. Il programma riporterà l’audio integrale della telefonata di Andrea Landolfi al 118, avvenuta circa quattro ore dopo la caduta di Maria Sestina Arcuri dalle scale di casa della nonna dell’imputato, a Ronciglione, la notte tra il 3 e il 4 aprile 2019. Attualmente il processo per omicidio volontario a carico dell’uomo, che si dichiara innocente, è ancora in corso.

Chi l’ha Visto riporterà le reazioni dei familiari di Arianna Flagiello, donna morta per essersi lanciata dal balcone dopo una lite con il compagno. Mario Perrotta, accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio, ha ricevuto una pena detentiva più severa rispetto a quanto richiesto dall’accusa.

