Le indagini in merito all’omicidio di una ragazza uccisa a 16 anni giungono ad una novità importante. Ci sono due fermi avvenuti in famiglia.

La polizia ha confermato di avere arrestato il marito della cugina della ragazza uccisa nelle scorse settimane a Havant, una località di campagna dell’Hampshire. Lei era la povera Louise Smith, trovata morta all’interno di un bosco dopo essere sparita due settimane fa.

L’uomo ha 29 anni e si chiama Shane Mays. Gli investigatori hanno perquisito la casa in cui lui vive con la cugina di Louise, Chazlynn Mays. Anche quest’ultima ha 29 anni e pure sul suo conto ci sono dei sospetti da parte degli inquirenti in merito all’assassinio della adolescente. Chazlynn potrebbe avere fatto da complice al marito nell’avere ammazzato la 16enne Louise dopo averla rapita. Entrambi si trovano in carcere in custodia cautelare. Esperti della Scientifica stanno analizzando anche diversi tappeti ed altre suppellettili prelevati da casa dei due indagati. La coppia aveva avvertito per prima le autorità e la famiglia di Louise in merito alla sparizione della giovane. La sorella di Shane, intervistata dalla stampa inglese, fa sapere che suo fratello aveva accolto la 16enne in casa sua molto volentieri.

Ragazza uccisa, fermati la cugina ed il marito della vittima

“Shane e sua moglie l’hanno accudita per lungo tempo e hanno anche rivolto diversi appelli sui social dopo la sparizione di mia nipote”. Louise è stata descritta dagli amici di famiglia come “un’affascinante ragazza che aveva tutta la vita davanti a sé”. L’ultimo avvistamento della ragazza è avvenuto l’8 maggio scorso in uno skatepark del posto. John Singleton, un vicino di casa della vittima, ha detto di aver visto la ragazza il giorno in cui è scomparsa. “L’avevo vista andare a passeggiare, non so dove”.

Le autorità chiedono l’aiuto a chi sa qualcosa

Intanto la polizia aveva mostrato una immagine che la mostrava all’uscita di un negozio Tesco, la sera prima di sparire. Un testimone oculare ha detto che era andata al supermercato due volte, una prima volta con un’altra persona nel pomeriggio e poi da sola la sera. Al vaglio ci sono altre riprese estrapolate dalle telecamere a circuito chiuso del supermercato e non solo. L’esame post-mortem finora non ha rivelato quale è stata la causa del decesso. Le autorità chiedono anche a chiunque abbia delle notizie utili ai fini delle indagini del caso di questa ragazza uccisa a comunicarle, anche in forma anonima.

