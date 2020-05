Pamela Prati, il messaggio d’amore: “Mi manchi tantissimo”

Ancora molto attiva sui social Pamela Prati ha voluto dedicare un messaggio al suo vecchio amico, venuto a mancare diversi mesi fa

Un ricordo ricco d’affetto per Pamela Prati. Sul suo profilo Instagram così la showgirl ha voluto dedicare un messaggio al coreografo Manuel Frattini, suo grande amico che è scomparso diversi mesi fa per un arresto cardiaco provocato da un improvviso malore: “Quanto mi manchi amico mio…Solo chi ti ha conosciuto veramente sa cosa vuol dire vivere senza una persona buona e speciale come te…”. Due giorni fa avrebbe compiuto 55 anni. E così la stessa Prati ha svelato: “Ti sento sempre con me in ogni momento difficile”.

LEGGI ANCHE >>> Andrea Damante filma il seno nudo di Giulia De Lellis, i fan si scatenano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pamela Prati, i suoi pensieri su Instagram

Successivamente la stessa Pamela è stata criticata sui social dopo l’ultima ospitata a Domenica In da Mara Venier: “I falliti si riconoscono subito…Sono quelli che cercano di far sentire in colpa gli altri per i propri errori…”. Infine, la stessa Prati ha voluto anche svelare gli amori tormentati delle dive del passato: “Per loro l’amore è stata una spina nel fianco una ferita aperta e sanguinante: pensate alle vite tragiche di Marlyn Monroe, di Dalida, di Ava Gardner, al loro sguardo bellissimo e malinconico…”.