Maurizio Battista, gaffe in diretta: “Impasta funghi…” – VIDEO

Il comico Maurizio Battista tornato in televisione con un nuovo programma, ieri ha fatto una gaffe in diretta ai Soliti Ignoti: “Impasta funghi…”.

Da un paio di settimane, è tornato in televisione con Poco di tanto, in onda su Raidue, il noto comico romano Maurizio Battista. Uno spettacolo difficile, ha spiegato a SuperGuidaTv: “Abbiamo lavorato bene con il cuore e in sicurezza considerando il periodo di emergenza”.

Peraltro, le prime due puntate dedicate agli anni Sessanta e agli anni Settanta non hanno avuto un ritorno in termini di share che forse ci si aspettava. Vedremo cosa accadrà questa sera, quando ospiti in trasmissione ci saranno Michele Zarrillo e Gazebo.

Botta e risposta Amadeus Maurizio Battista dopo la gaffe

Intanto ieri il comico romano era l’ospite speciale della puntata della trasmissione I Soliti Ignoti e ha commesso una gaffe che ha fatto ridere Amadeus, il conduttore della trasmissione. Cercando di indovinare l’identità di uno degli otto ignoti in gara, ha evidenziato: “Impasta funghi curativi… secondo me no”. Il conduttore ha chiesto: “Funghi?”.

A quel punto, Maurizio Battista si è reso conto di aver letto male, scambiando fanghi con funghi, ha così cercato di riprendersi: “Non si può leggere da qui! Pensavo ci fosse scritto funghi, non fanghi”. Poi ha aggiunto: “I funghi non possono essere curativi? Io una volta li ho mangiati i funghi curativi!”. Con un po’ di ritardo è scattato l’applauso e Amadeus ha evidenziato: “Gli applausi finti che abbiamo sono partiti in ritardo, perchè non sapevano se dovesse essere fatto o meno l’applauso”. Pronta la replica del comico: “Pensavo che il pubblico non ci fosse per colpa mia”.