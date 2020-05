Kalon Rae, chi è il cantante: carriera, curiosità e vita privata

Chi è il cantante Kalon Rae, italiano residente a Londra: carriera, curiosità e vita privata, vero nome e partecipazioni televisive.

Cantautore italiano residente a Londra, Kalon Rae si è fatto notare per il suo stile indie pop davvero inconsueto. Ha partecipato tra l’altro a The Voice UK 2018 e Tu sí que vales. Nel talent show britannico è stato scelto in squadra da Tom Jones.

Vero nome Roberto Angrisani, cantante originario di Nocera, il cantante ha partecipato a diversi eventi molto importanti come la cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Londra 2012, I Bafta e vari programmi televisivi.

Cosa sapere sul cantante italo-britannico Kalon Rae

È sua la voce che apre il pezzo “Zero il Folle”, traccia che chiude l’ultimo disco di Renato Zero, uscito nell’ottobre 2019. Oggi lavora in tour con il leggendario produttore Trevor Horn. Ma sono tantissimi gli artisti con cui ha collaborato, da George Michael a the Who, Coldplay, Muse, Andrea Bocelli e Sarah Jane Morris.

Il suo EP The day that I was killed è entrato nella top 10 nella classifica UK Pop di Reverbnation. Con lo stesso progetto discografico ha poi conseguito una nomination come Unsigned songwriter of the year. Direttore musicale degli Urban Voices Collective, il suo ultimo singolo si chiama ‘Singing Revolution’ ed è uscito a fine maggio 2020.