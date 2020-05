C’è una persona morta a seguito di un incidente a Rovigo avvenuto nella mattina del 27 maggio 2020. Coinvolti tre veicoli.

Un incidente stradale a Rovigo è costato la vita ad una persona. Il fatto ha avuto luogo questa mattina intorno alle ore 08:45 su di un tratto dell’Autostrada A 13. Il luogo esatto è compreso tra le località di Villamarzana ed Occhiobello in direzione Bologna.

Il sinistro ha coinvolto due vetture ed un camion. Subito gli altri automobilisti di passaggio hanno avvertito le forze dell’ordine. E c’è stato quindi l’immediato arrivo di Vigili del Fuoco, personale medico, alcune pattuglie della Polizia Stradale ed anche di membri del personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Fino a mattinata inoltrata il traffico è risultato bloccato a causa di questo incidente avvenuto nel territorio di Rovigo. Disposto un percorso alternativo per cercare di smaltire la coda di 5 km e rotti (divenuti poi in poco tempo oltre 10) che si è formata in poco tempo.

Incidente Rovigo, la vittima morta sul colpo

Viene consigliato ai viaggiatori di prendere lo svincolo per Villamarzana per poi usufruire delle strade ordinarie fino a raggiungere l’ingresso alla A13 ad Occhiobello. Ancora da ricostruire del tutto la dinamica dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno estratto le persone rimaste bloccate nei veicoli incidentati. Tutti loro hanno ricevuto immediato ricovero in ospedale. Per quanto riguarda la vittima purtroppo, sembra che la stessa sia stata estratta ormai già priva di vita invece.

