Il Coronavirus è stagionale? Il virologo risponde così – VIDEO

Opinioni contrastanti sul fatto che il Coronavirus sia stagionale, il virologo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, risponde in un video.

Intervistato da SkyTg24, parla Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), lo stesso che nelle scorse ore ha annunciato: “A Brescia abbiamo isolato una variante meno virulenta del virus Sars-CoV-2”.

Leggi anche –> Brescia | isolata in laboratorio variante del Sars-Cov-2 più innocua

Il virologo, che in base a diverse dichiarazioni sembra moderatamente ottimista sul futuro del Coronavirus, ha spiegato rispetto alla stagionalità del virus: “Ci sono opinioni contrastanti. C’è chi dice, come il mio caro amico e collega Robert Gallo, che il virus condiziona il clima”.

Leggi anche –>Il dramma di Claudio Bisio: “Mia mamma è morta, forse per il Covid”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il virologo Caruso sulla tesi che il Coronavirus sia stagionale

“Altri invece dicono di no”, prosegue Caruso, che dice quindi la propria in merito: “Io sono convinto che come tutti i virus respiratori, anche questo possa essere influenzato dalla stagione. Quindi, come noi ci aspettiamo una seconda ondata in autunno/inverno, ci aspettiamo che anche questo virus abbia un periodo di circolazione, poi di scomparsa”.

Caruso conclude quindi con parole che possono essere lette come un auspicio: “Aspettiamo quindi il prossimo futuro, vediamo cosa succederà, come ha detto anche il ministro Speranza. Ma se per metà giugno tutto sarà finito nonostante le aperture allora dovremmo convincerci che il virus è stagionale”.