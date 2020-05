Ignazio Moser, fan preoccupati: “Persi 9Kg durante la quarantena”

La quarantena ha dato anche ottimi benefici dal punto di vista fisico ad Ignazio Moser, dedicandosi per tre mesi alla vita nei campi: un risultato straordinario

Stando a casa durante la quarantena in molti hanno messo su diversi chili. Ignazio Moser, invece, è dimagrito tantissimo durante questo periodo di lockdown vivendo in campagna a Trento con i suoi genitori, Francesco e Carla, e insieme alla sua bella fidanzata Cecilia Rodriguez. Si è dedicato alla vita di campi come ha svelato al settimanale Nuovo Tv: “Ho perso 9 chili. Mio padre mi fa correre tutto il giorno, così non ho più tanta massa visto che non mi sto allenando in palestra”. Poi ha aggiunto: “Non mi fa paura lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”.

Ignazio Moser, il racconto della quarantena

In Trentino così Moser si è allenato nelle campagne in Trentino con la sua dolce metà: “Cecilia si sveglia verso le 10.30. Comincia a cucinare mentre io e mio padre siamo nei campi. Poi rientriamo per pranzo e mangiamo tutti insieme. Lei si occupa della casa, di stirare e pulizie totali, mentre io e mio padre torniamo al lavoro. Sto sfruttando questa quarantena per riprendere in mano l’azienda di famiglia. Negli ultimi tre anni l’avevo seguita poco”.