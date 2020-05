Gazebo, chi è: nome vero, carriera, successi e curiosità

Chi è Paul Mazzolini, nome vero di Gazebo, uno dei principali esponenti della cosiddetta Italodisco: carriera, successi e curiosità.

Gazebo, vero nome Paul Mazzolini, classe 1960 è un cantante, cantautore e produttore italiano, considerato uno dei principali esponenti della cosiddetta Italodisco. I suoi più grandi successi sono “Masterpiece”, “Lunatic” e “i Like Chopin” con oltre 12 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Ha scritto “Dolce Vita” un altro grande successo degli anni ’80. Attualmente attivo, nel 2018 ha pubblicato un nuovo disco, dal titolo “Italo By Numbers”. Nato a Beirut, in Libano, dove suo padre lavorava come diplomatico presso l’ambasciata italiana, è uno degli artisti italiani che più ha venduto nel mondo.

Cosa sapere sul cantante Gazebo

A causa del lavoro di suo padre, in seguito dal Libano si trasferì in Giordania, quindi in Danimarca (dove imparò il suo buon inglese in una scuola americana) e in Francia. Ha anche lavorato come chitarrista a Londra per qualche tempo. Laureato in letteratura francese nel 1983, ha scelto il suo nome d’arte Gazebo perché lo riteneva accattivante per l’epoca. Grazie alla collaborazione col produttore Pierluigi Giombini, ha ottenuto un successo planetario.

Appena qualche mese dopo la laurea, le radio iniziano a passare il suo maggior successo, I like Chopin, ancora oggi ballato nelle discoteche di tutto il mondo. Il singolo ha venduto 8 milioni di copie in tutto il mondo e ha raggiunto il numero 1 delle classifiche italiane insieme ad altri 15 paesi, tra cui Germania, Spagna e Austria. Altri suoi singoli di successo hanno anche raggiunto la Top Ten in diversi paesi europei, asiatici e latinoamericani. Insieme a Giombini, ha scritto il successo “Dolce Vita” per il cantante Ryan Paris. Gazebo è ancora oggi in tournée e sta lavorando a nuovi album. Inoltre, lavora anche come produttore per altri artisti.