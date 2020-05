Il periodo di quarantena avrebbe portato all’emergere di litigi continui e di una crisi Belen De Martino. A parlarne è ‘Chi’, che parla anche di un ex apparso all’improvviso.

Si parla di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. Da diversi giorni i due vivono separati, ufficialmente per motivi di lavoro. Il ballerino, coreografo e da qualche tempo anche apprezzatissimo presentatore televisivo si trova a Napoli per lavorare alla prossima edizione di ‘Made in Sud’. Trasmissione comica che va in onda dagli studi Rai di Napoli.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Uomini e Donne, l’Alchimista svela la sua identità

De Martino è tornato vicino casa (è originario del comune napoletano di Torre Annunziata, n.d.r.) proprio per questo motivo. E Belen nel frattempo è rimasta a casa a Milano con il loro figlio Santiago oltre che con la sua famiglia, che vive nel capoluogo lombardo. A parlare di crisi tra Belen e De Martino è il settimanale ‘Chi’. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini riferisce che fatale all’amore sorto una seconda volta a febbraio 2019 sarebbe stata la recente quarantena. Vivere costantemente in casa, 24 ore su 24, avrebbe contribuito ad amplificare ogni piccolo litigio e divergenza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Belen e Stefano, Tutta la verità sulla coppia

Belen e De Martino crisi, ‘Chi’ è sicura: non c’è più l’amore di un tempo

Anche il fatto di dovere spostarsi a Napoli nel caso di lui non sarebbe stato di aiuto al rapporto. Ad ogni modo si tratta solamente di voci. Sui social la coppia continua a seguirsi a vicenda e comunque un periodo di nervosismo ci può stare. Il fatto è che, nei recenti momenti di lontananza, sia lui che soprattutto lei erano soliti postare immagini volte a sottolineare l’importanza dell’altro. E non manca anche un colpo di scena inaspettato. Sempre ‘Chi’ riferisce che Andrea Iannone ha raggiunto proprio Belen in un ristorante di Milano dove lei si trovava a cena. Il pilota della MotoGP è entrato da un ingresso laterale. Lui da poco ha rotto con Giulia De Lellis. Alla fine i due sono andati via in momenti e con compagnie diverse.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez senza maschera: l’incontro con Elodie