Coronavirus: la prima città italiana che è uscita dalla pandemia

28 giorni senza nuovi positivi, è Trapani la prima città italiana che è uscita dalla pandemia di Coronavirus: i dati diffusi dal Sole 24 Ore.

Trapani e provincia sono usciti dalla pandemia di Coronavirus: lo segnala il sito del Sole 24 Ore nella mappa di Info Data, elaborando i dati diffusi in queste settimane dalla Protezione Civile. Si tratta della prima città italiana ‘Covid-free’.

Quello di Trapani e provincia è un dato meramente statistico, che si basa su quelli che sono i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, per dichiarare conclusa una pandemia vengono richiesti 2 cicli di incubazione senza contagi, equivalenti a circa 28 giorni.

Trapani e provincia da 28 giorni senza contagi Coronavirus

In provincia di Trapani, a oggi, siamo al 28esimo giorno senza nuovi positivi e quindi statisticamente si tratta della prima zona d’Italia che esce della pandemia. Ovviamente, il dato si basa sui tamponi effettuati e su quelli risultati positivi, non comprendendo quindi gli asintomatici. Comunque basta anche un solo positivo per rendere vano questo risultato.

Nel frattempo, un’altra provincia italiana sta arrivando a quota 28, ovvero Crotone, in Calabria. Calabria che è poi la Regione dove da più giorni consecutivi non si hanno contagi: siamo al quarto giorno con zero nuovi positivi, segue la Sardegna con tre giorni a contagi zero. I dati sono puramente indicativi, ma testimoniano una evidente discesa dei contagi, che nel Sud Italia e nelle Isole va avanti da settimane.