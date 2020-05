Belen in lacrime conferma rottura con Stefano De Martino – VIDEO

Con gli occhi lucidi per le lacrime, la showgirl Belen Rodriguez conferma la rottura con Stefano De Martino e chiede rispetto.

La showgirl Belen Rodriguez conferma la rottura con Stefano De Martino e lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Da qualche giorno, diverse erano le voci sulla loro rottura, che adesso vengono confermate dall’interessata.

“Prendo un po’ di forza perché sinceramente non ho mai fatto una storia del genere”, esordisce la showgirl argentina, impegnata in queste settimane nelle repliche del talent show Tu si que vales. Prosegue quindi: “Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate”.

Le lacrime di Belen Rodriguez e la rottura con Stefano De Martino

Belen Rodriguez si sfoga: “Voglio dire una cosa, ma voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta che apro Internet, lo dico da donna, leggo degli articoli e mi sono rotta le p***e”. Chiarisce che sa bene che il gossip fa parte del suo lavoro, per cui è disposta ad accettarlo, ma rileva che “ci sono articoli su Internet che travisano e cambiano completamente la situazione”.

“Quando me la sentirò e me la sentirò perché comunque sono un personaggio pubblico, sarò io a raccontare come stanno le cose”, osserva la showgirl, che smentisce qualsiasi ricostruzione apparsa nelle scorse ore su presunti incontri che avrebbe avuto. Belen Rodriguez di fatto conferma la rottura con Stefano De Martino: “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me lo aspettavo”. Dopo aver dato le sue spiegazioni, la showgirl conclude: “Sono una mamma e ho delle responsabilità. Sono una donna forte e ce la farò”.