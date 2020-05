Anticipazioni Uomini e Donne, l’Alchimista svela la sua identità

Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 27 maggio 2020, con una nuova puntata di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni di oggi

Oggi, mercoledì 27 maggio, ci saranno tanti colpi di scena durante una nuova puntata di Uomini e Donne con protagonista Giovanna Abate. Secondo quanto anticipato da Wittytv sarà svelato il volto dell’Alchimista con l’annuncio di Maria De Filippi: l’uomo scenderà le scale per la prima volta senza maschera. La dama già aveva visto il suo corteggiatore segreto e così anche Gianni Sperti sarà molto curioso dopo aver apprezzato il modo di corteggiare dell’Alchimista.

Oggi in tv – Uomini e Donne, le curiosità

Inoltre, ci sarà oggi spazio ancora ai protagonisti del Trono Over con Armando Incarnato che sarà al centro dello studio dalla De Filippi per chiarire una situazione. Secondo alcune indiscrezioni il cavaliere sarebbe stato in quarantena con la sua ex, ma l’uomo smentirà la notizia venendo comunque attaccato in studio: così lascerà la trasmissione. Infine, ci saranno anche dei fiori in studio per Veronica Ursida da un uomo misterioso, mentre Nicola Vivarelli e Gemma Galgani avranno da ridire. Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 27 maggio 2020.