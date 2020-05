Al Bano, dopo la gaffe sui dinosauri il cantante rilancia: “Esistono ancora?”

Dopo la controversa affermazione sui dinosauri “sconfitti” dall’uomo, Al Bano risponde alle critiche: “L’uomo esiste ancora”.

Al Bano non ritratta sulla questione dinosauri. Anzi, dopo il video (diventato virale) nel quale afferma convinto che i dinosauri siano stati sconfitti dall’essere umano, il cantante di Cellino San Marco rincara la dose. Ecco cosa ha detto ai conduttori della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Leggi anche –> Clamorosa gaffe di Al Bano in diretta tv, urgente un ripasso di storia…

Leggi anche –> Al Bano, la rivelazione sulla quarantena passata insieme a Loredana Lecciso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI



Al Bano e il “caso” uomo vs dinosauri

Quando stamattina Geppi Cucciari e Giorgio Lauro di Un giorno da pecora hanno fatto riferimento alla citata gaffe sui dinosauri, Al Bano ha risposto senza batter ciglio: “L’uomo esiste ancora, no? I dinosauri esistono? No. Allora chi ha vinto?”. Confermando così la posizione espressa domenica scorsa a colloquio con la conduttrice di Domenica In Mara Venier.

“Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York” ha poi spiegato Al Bano, a sostegno della sua tesi: “C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro“. Insomma, l’ipotesi secondo cui gli esseri umani hanno fatto fuori i dinosauri, secondo il Nostro, non fa una piega. Con buona pace dell’ironia del web…

EDS