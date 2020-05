Storie italiane non va in onda, Eleonora Daniele ha partorito Carlotta

Fino all’ultimo Eleonora Daniele è andata in studio e continuato a lavorare, oggi però Storie Italiane non andrà in onda perché ieri è nata Carlotta.

Ieri mattina Eleonora Daniele è stata come al solito al timone di Storie Italiane, programma mattutino che si occupa di attualità approfondendo storie di persone comuni. La conduttrice era rimasta negli studi televisivi sino al pomeriggio con lo scopo di pianificare la puntata del giorno seguente, finché non ha avvertito le prime contrazioni ed ha compreso che la piccola Carlotta era ormai pronta per venire alla luce.

Leggi anche ->Eleonora Daniele ricoverata in ospedale, Storie Italiane è sospeso

Accompagnata dal marito Giulio Tassoni, Eleonora si è ricoverata in una clinica romana per affrontare il parto. Dopo diverse ore di travaglio, ieri sera la conduttrice ha finalmente dato alla luce la piccola. A darne notizia attraverso Instagram è stata la collega, nonché madrina della bimba, Mara Venier. Ad investirla di questo ruolo era stata proprio la Daniele durante una puntata di ‘Domenica In‘.

Leggi anche ->Eleonora Daniele, la verità: “Quante confidenze con Mara Venier”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Storie Italiane non andrà in onda

Nel messaggio della Venier si legge: “Evvivaaaaaaaa…. ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”. Poco dopo un’altra grande protagonista della televisione italiana, Rita Dalla Chiesa, si unisce alle felicitazioni per la conduttrice di Storie Italiane: “E’ arrivata Carlotta. Un grande abbraccio ad Ele e al padre della bambina”. Commenti a cui si sono aggiunti poi tutti quelli dei fan della Daniele, sempre molto attivi sui social per parlare con Eleonora e farle complimenti e auguri.

Dato il contesto felice, la trasmissione questa mattina non andrà in onda. Per ovviare alla mancanza la Rai ha modificato il palinsesto prolungando ‘Uno Mattina‘ sino alle 11.30 e anticipando ‘La prova del cuoco‘ di mezz’ora. Non è ancora chiaro se questo palinsesto modificato continuerà a lungo o se si provvederà alla sostituzione della conduttrice sino a quando starà in maternità.