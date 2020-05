Stasera in tv – Le Iene show, le anticipazioni del 26 maggio

Questa sera, martedì 26 maggio, tornerà l’appuntamento con “Le Iene Show” in onda in prima serata su ItaliaUno: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 26 maggio, con Le Iene Show a partire dalle 21.15 con la conduzione di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Il servizio della Ruggeri metterà il focus ancora una volta sulla violenza sulle donne, con un aumento di casi in quarantena. Inoltre, Silvio Schembri intervisterà Mario De Michele, il giornalista della provincia di Caserta, ex direttore del quotidiano online “Campanianotizie”, indagato dalla DDA di Napoli per aver sparato contro la sua abitazione lo scorso 4 maggio, fingendo che si trattasse di una intimidazione. Parlerà per la prima volta dopo la notifica dell’avviso di garanzia: durante il suo incontro il giornalista spiegherà i motivi che lo hanno portato a fare quel gesto e rivela altri particolari inquietanti, relativi sia alla “finta intimidazione” che a un altro episodio finora sconosciuto.

Stasera in tv – Le Iene show, le curiosità

Successivamente andrà in onda il servizio di Nina Palmieri che racconterà la storia di Dario Musso, il ragazzo di 33 anni di Ravanusa, in provincia di Agrigento, che lo scorso 2 maggio ha subito un TSO per aver sostenuto l’inesistenza della pandemia. Infine, vittima dello scherzo di oggi sarà la cantautrice e conduttrice Jo Squillo. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 26 maggio, con una nuova puntata in prima serata su Italia1.