Stasera in tv – La Cattedrale del Mare, serie tv: trama del terzo episodio

La cattedrale del mare, serie tv in prima tv su Canale 5 oggi, 26 maggio, è basata sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones: trama del 3° e 4° episodio

La cattedrale del mare, serie televisiva spagnola, è basata sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones. La serie televisiva verrà trasmessa oggi, 26 maggio, su Canale 5 in prima visione alle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama del terzo e del quarto episodio della prima stagione intitolati, rispettivamente, Desiderio e Pentirsi.

Episodio 3, Desiderio

Sono passati quattro anni e i servi sotto la guida di Arnau si ribellano contro l’oppressione dei nobili. Affamati e schiacciati dai potenti, i servi portano avanti una ribellione disperata e certamente condotta non ad armi pari, ma che finisce per mostrare un barlume di giustizia. Arnau ruba cibo e risorse ai signori e li distribuisce ai più poveri. In questo mondo, il ragazzo getta le basi del suo sogno e in questo tortuoso percorso incontra l’amore. Nè lui né la sua amata, la figlia di Gaston, sono però a conoscenza che Arnau in realtà è già stato promesso.

Episodio 4, Pentirsi

Diviso fra due donne e due impulsi che non sembrano voler convergere, Arnau decide di scappare. L’occasione di allontanarsi dai suoi turbamenti gli sarà data dall’arruolamento. Aledis, però, non si lascerà dare per vinta dalle circostanze e si metterà alla ricerca del suo amato. Le sue ricerche la metteranno in contatto durante il cammino con Francesca, madre di Arnau, che senza comprendere la sua vera identità la accoglierà in casa e le svelerà alcuni oscuri segreti che riguardano il figlio.