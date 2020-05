Stasera in tv – Fuori dal Coro, le anticipazioni del 26 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 26 maggio 2020, con una nuova puntata di Fuori dal Coro: ecco le anticipazioni di oggi

Da non perdere questa sera, martedì 26 maggio 2020, con una nuova puntata di Fuori dal Coro, con la conduzione di Mario Giordano in prima serata su Rete4. Ci sarà l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, per parlare degli ultimi avvenimenti in Italia e della Fase 2 con la crisi economica. Durante la puntata si metterà il focus sulla povertà in Italia, tra aiuti economici a famiglie e imprese che tardano ad arrivare. Si parlerà anche delle difficoltà degli esercizi commerciali che non riescono a riaprire con le varie proteste in piazza dei rappresentanti di varie categorie professionali contro le promesse e le misure del Governo.

Stasera in tv – Fuori dal Coro, le curiosità

Si darà ampio spazio alle numerose polemiche relative all’emergenza educativa visto che ci sono milioni gli studenti italiani che in questi mesi non hanno avuto modo di accedere alla didattica a distanza. Secondo i dati dell’Istat, dall’inizio della pandemia, la platea dei bambini vittime di povertà educativa è quasi raddoppiata. Ci saranno, come sempre, nuove testimonianze e documenti esclusivi, che metterà in luce la scarcerazione dei boss mafiosi. Appuntamento a questa sera, martedì 26 maggio, con una nuova puntata di Fuori dal Coro.