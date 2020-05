Stasera in tv film – Vita, Cuore, Battito: cast, trama e trailer del film di oggi

Vita, Cuore, Battito, film del 2016, diretto da Sergio Colabona ci riporta agli Arteteca Monica e Enzo di Made in Sud: dettagli e trama del film

Vita, Cuore, Battito (film completo su Rai 2 alle ore 21.20) andrà in onda stasera in televisione portando con sé tutta l’energia che caratterizza Monica e Enzo, in arte gli Arteteca, la cui comicità ha saputo appassionare e far ridere i fan di Made in Sud e non solo.

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla pellicola.

Il film Vita, Cuore, Battito: trama

Enzo e Monica sono due fidanzati di 30 anni che risiedono nella periferia di Napoli. I due giovani svolgono una vita semplice nella loro città natale e lavorano Enzo come come commesso in un negozio di abbigliamento e Monica come estetista e parrucchiera in un centro estetico. Enzo si lascia spesso coinvolgere dal gioco d’azzardo con poco successo, ma un giorno la bisca clandestina gli regala una mano fortunata.

Pesci fuor d’acqua

Il napoletano Doc vince un terno a lotto e l’ammontare della vincita si divide in un premio in denaro e in un viaggio culturale. Sarà proprio questa uscita (quasi forzata) dai confini del loro ristretto mondo a mettere in difficoltà i due fidanzati.

Sotto imposizione del proprietario della bisca, Enzo e Monica, con Gino come guida turistica, partiranno per il viaggio verso musei, monumenti, concerti lirici e incontri di meditazione… i due finiranno per immergersi insomma in un ambiente che nulla ha a che vedere con i loro gusti, abitudini e radici culturali.

Vita, cuore, battito, cast film:

Enzo Iuppariello (Enzo)

Monica Lima (Monica)

Francesco Cicchella (Roberto)

Pasquale Palma (Gegé)

Maria Bolignano (Maria)

Gennaro Scarpato (Gennaro)

Mimmo Esposito (Gino)

Sal da Vinci (don Sal)

Paco De Rosa (guardia spalle Don Sal)

Salvatore Misticone (padre di Monica)

Gianni Parisi (zio Alonso)

