Stasera in tv – Cartabianca: ospiti stasera e anticipazioni oggi 26 maggio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus e soprattutto di rispondere alla domanda: quando usciremo dalla crisi?

Oggi, 26 Aprile, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus, soprattutto in relazione alla cosiddetta fase 2, in cui si ricomincia a vivere convivendo con il virus. In che modo sono cambiate e ancora cambieranno le nostre abitudini di vita? Riusciremo a rispettare le norme nella vita e sul posto di lavoro o nel tempo saremo portati ad abbassare la guardia?

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda.

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Attualità, cronaca, approfondimenti e dibattito relativi alla crisi economico – sanitaria che ha colpito il nostro Paese saranno al centro della puntata di Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Le misure di contenimento stanno pian piano divenendo meno restrittive per cercare di portare il nostro Paese a una ripresa economica che non può più essere rimandata.

La Fase 2 rappresenta l’inizio della “convivenza con virus”, la quale deve coincidere necessariamente con i due pilastri della prevenzione: distanziamento sociale e lavaggio delle mani.

Un bilancio della crisi economico sanitaria

Il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer fa un primo bilancio della crisi economica dopo che la maggior parte delle attività ha riaperto o è in fase di imminente riapertura. Uno guardo al Governo Conte e alle crescenti tensioni politiche fra maggioranza e opposizione che stanno accrescendo le già evidenti difficoltà dovute al dover arginare l’epidemia, da un lato, e alla necessità che il Paese riparta subito, dall’altro. Come di consueto, Cartabianca avrà come ospiti esponenti politici ed esperti.

