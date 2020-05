Ripartenza dei voli low cost: le offerte di Ryanair per l’estate. Tutto quello che bisogna sapere.

Il tempo vola e anche i voli low cost stanno per ripartire. Dopo i lunghi mesi della quarantena, con il trasporto aereo fermo a terra, tranne i voli cargo e per le emergenze, le compagnie aree low cost che più hanno patito lo stop stanno per riaccendere i motori dei loro velivoli. Sarà una ripartenza molto graduale e ancora con flotte ridotte ma anticipata rispetto a quello che si pensava all’inizio.

EasyJet ha annunciato che tornerà a volare già a giugno, a metà mese in Regno Unito e Francia, ma forse già dal 3 giugno per alcun tratte interne in Italia, da Nord a Sud. Ryanair, invece, aveva già annunciato la ripresa dei suoi voli, in Europa Italia, dal 1° di luglio. Proprio per il prossimo mese di luglio la compagnia aerea ha lanciato un’offerta flash sale, con voli scontati da acquistare subito. Di seguito i voli e le tariffe.

Ripartenza dei voli low cost: offerte di Ryanair per l’estate

Ryanair è pronta a ripartire, dal 1° luglio i viaggiatori potranno tornare a bordo dei suoi aerei per volare in Italia e nel resto d’Europa. Resta ancora da capire se e quando riapriranno le frontiere tra i Paesi europei, ancora chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Sebbene l’Italia voglia già riaprire le proprie frontiere ai Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen già dal prossimo 3 giugno. Vedremo come si comporteranno gli altri Paesi europei, se consentiranno i viaggi in Italia ma è probabile che per l’estate molti collegamenti saranno ripristinati, salvo peggioramenti nei contagi che nessuno si augura.

Nel frattempo, ecco le offerte proposte da Ryanair per viaggiare nel mese di luglio, quando la compagnia low cost irlandese tornerà a far volare i suoi aerei. Si tratta di una promozione flash sale, ovvero un’offerta lampo a durata limitata e di cui conviene approfittare subito se si hanno in programmi viaggi per il prossimo luglio.

Per le vacanze, e non solo, Ryanair mette a disposizione 1.000 voli giornalieri a prezzi scontati. L’offerta, soggetta a termini e condizioni, è valida fino al 31 maggio 2020 per volare dal 1° al 31 luglio 2020. Conviene approfittare.

Tutte le tariffe si riferiscono a viaggi di sola andata e sono soggette a disponibilità. Ricordiamo, poi, che al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

I voli Ryanair in offerta per luglio

In Italia, la maggior parte dei voli low cost di Ryanair parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub della compagnia nel nostro Paese. Ecco le offerte sui voli: un volo diretto per Varsavia (Modlin) da 10,99 euro, uno per Parma da 12,99 euro. Poi i voli da 14,99 euro diretti a: Bari, Berlino (Schönefeld), Ibiza, Londra (Stansted), Manchester, Napoli e Praga. Un volo da 16,99 euro per Timisoara, uno da 19,99 euro per Lussemburgo. Voli da 21,99 euro per Budapest e Zara. Uno da 23,99 diretto a Colonia. Altri voli da 24,99 euro per Danzica e Madrid. Infine, due voli da 25,99 euro per Amburgo e Bruxelles (Charleroi).

Dall’aeroporto di Milano Malpensa parte un volo da 12,99 euro diretto a Palma di Maiorca e uno da 14,99 euro per Londra (Stansted). Un volo da 26,39 euro per Lamezia Terme e uno da 28,59 euro per Palermo. Anche un volo da 28,99 euro diretto a Valencia.

Da Roma Ciampino parte un volo da 21,99 euro diretto a Londra (Stansted) e uno da 26,99 euro per Varsavia (Modlin). Quindi voli da 27,99 euro per: Bruxelles (Charleroi), Lourdes, Palma di Maiorca e Santander. Quindi i voli da 28,99 euro diretti a: Praga, Santiago, Valencia e Yerevan – Zvartnots. I voli da 29,99 euro per: Berlino (Schönefeld), Francoforte (Hahn), Glasgow (Prestwick) e Lisbona.

Dallo scalo di Roma Fiumicino partono due voli da 24,99 euro diretti a Ibiza e Marsiglia.

Dall’aeroporto Marconi di Bologna partono due voli a 18,99 euro per Londra, uno per Luton e l’altro per Stansted. Quindi un volo da 24,99 euro per Eindhoven. Poi i voli da 25,99 euro per Bristol e Bruxelles (Charleroi). Un volo da 26,99 euro per Varsavia (Modlin) e uno da 27,99 euro diretto a Colonia.

Da Napoli è in offerta a 9,99 euro un volo diretto a Venezia (Treviso). Parte anche un volo a 16,99 euro per Londra (Stansted). Quindi uno a 17,99 euro per Varsavia (Modlin) e due da 26,99 euro diretti a Nantes e Tolosa.

