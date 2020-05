Morto l’attore Richard Herd, famoso per i suoi telefilm di successo

Richard Herd, indimenticabile attore di “Visitors”, “Star Trek” e “Seinfeld”, è morto questa mattina a Los Angeles: aveva 88 anni.

Si è spento stamattina nella sua casa di Los Angeles, all’età di 88 anni, Richard Herd, l’indimenticabile attore di “Visitors”, “Star Trek”, “Seinfeld” e tanti altri titoli di successo. Le complicazioni dovute a un cancro gli sono state purtroppo fatali.

Nato a Boston, Richard Herd era figlio di un ingegnere morto in circostanze tragiche, a bordo di un jet quando lui era ancora piccolissimo. Ben presto si era affermato come grande caratterista, partecipando alle più popolari serie televisive a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. È stato anche vicepresidente nazionale dello Screen Actors Guild. Il pubblico italiano lo amava soprattutto per il suo ruolo nella serie “Visitors”: il comandante John è diventato una vera e propria icona.

La lunga carriera di Richard Herd

Nel corso della sua lunga e brillante carriera Richard Herd ha anche lavorato con Jane Fonda, Jack Lemmon e Michael Douglas nel thriller “Sindrome Cinese”. E dal 1982 al 1985 è stato Dennis Sheridan nella serie tv “T.J. Hooker”. Ma, come detto, molti lo ricorderanno soprattutto per essere stato il comandante John in “V – Visitors” e nella successiva stagione “Visitors”, una delle miniserie televisive più importanti degli anni ’80.

La carriera di Richard Herd è stata particolarmente prolifica al cinema: “Schizoid” della “Scream Factory”, “Sergente Bilko” con Steve Martin e Dan Aykroyd, “Mezzanotte nel giardino del bene e del male” di Clint Eastwood. Più di recente aveva partecipato a “Scappa – Get Out” di Jordan Peele (2017) e “Il corriere – The Mule” di Clint Eastwood (2018). Tra le tante serie tv alle quali ha preso parte ricordiamo “Seinfeld”, “Buffy l’ammazzavampiri”, “JAG – Avvocati in difesa”, “The District”, “The O.C.”, “NYPD”, “Ghost Whisperer”, “Rizzoli & Isles” e “Star Trek: Renegades”

Per quanto riguarda la vita privata, Richard Herd è stato sposato tre volte. Il primo matrimonio, con l’attrice Amilda Cuddy, è durato dal 1954 al 1955; dopo di che è convolato a nozze con Dolores Wozadlo, da cui ha avuto i due figli Richard Jr. e Erica, e nel 1980 ha portato all’altare l’attrice Patricia Ann Crowder. La notizia della sua scomparsa sta facendo il giro del web e ha profondamente addolorato il mondo del cinema e dello spettacolo e non solo.

