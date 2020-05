Maurizio Costanzo: chi è l’ex moglie Flaminia Morandi

Chi è Flaminia Morandi, l’ex moglie del conduttore Maurizio Costanzo: carriera, curiosità e vita privata, il lavoro e il rapporto con i figli.

Il conduttore Maurizio Costanzo è stato sposato per quattro volte, l’ultima – la più nota – con Maria De Filippi. Prima della nota conduttrice televisiva, era stato il marito di Marta Flavi, altro volto noto della tv. In precedenza, nel suo passato c’è la scrittrice Flaminia Morandi.

Leggi anche –> Chi è Camilla Costanzo, la figlia di Maurizio Costanzo avuta con Flaminia Morandi

La donna ha conseguito il dottorato in Missiologia alla Università Gregoriana di Roma con una tesi su Olivier Clément e per lunghi anni ha lavorato come autrice di programmi radiofonici e televisivi. A fine anni Sessanta, conosce il noto giornalista.

Leggi anche –> Chi è Maurizio Costanzo: età, carriera e vita privata del giornalista italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Flaminia Morandi, ex moglie di Maurizio Costanzo

Il loro matrimonio è durato undici anni, dal 1973 al 1984 e la coppia ha avuto due figli, Camilla e Saverio. La prima ha voluto seguire le orme della mamma ed è una scrittrice, il secondo è uno dei registi più apprezzati della sua generazione. Entrambi venivano da due matrimoni falliti alle spalle, ma ancora oggi Maurizio Costanzo la ricorda con molto affetto: “Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”.

Sulla fine del loro matrimonio, con nozze civili davanti al testimone Marcello Marchesi, Maurizio Costanzo ha raccontato: “Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di “Bontà loro”, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata, passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi”.