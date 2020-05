Lana Vlady, chi è l’attrice: Maria Simonova in Montalbano

Chi è l’attrice Lana Vlady: carriera e curiosità, Maria Simonova in Il commissario Montalbano, gli altri ruoli di successo e l’esordio alla regia.

Classe 1987, pseudonimo di Svetlana Noskova, Lana Vlady o Vladi nasce a San Pietroburgo, ma a sette anni lei e la sua famiglia si trasferiscono in Italia. Cresciuta in Toscana, a 14 anni intraprende la carriera di modella, calcando le passerelle delle capitali della moda.

Ottiene anche servizi su noti settimanali dedicati alla moda, quindi esordisce in televisione, alla conduzione del programma Galatea. Successivamente è protagonista di alcuni videoclip musical, per Motel Connection e Le Vibrazioni.

Cosa sapere sull’attrice Lana Vlady

Inizia a essere inserita nel cast di diverse fiction televisive e tra queste c’è Il commissario Montalbano, dove interpreta il ruolo di Maria Simonova nella puntata Come voleva la prassi. Tra gli altri ruoli nella tv è Silvia Santini in Non Uccidere, Lena ne I Bastardi di Pizzofalcone e Nadia in Un passo dal cielo. Al cinema ha esordito nel 2015 con il film Assolo di Laura Morante.

Più di recente è stata inserita nel cast di Martin Eden, per la regia di Pietro Marcello, dove ha recitato al fianco di Luca Marinelli. In questa pellicola, pluripremiata a Venezia e molto apprezzata da pubblico e critica, interpreta il ruolo di Rebecca. Ha scritto e diretto il cortometraggio La lepre, che ha anche interpretato insieme a Lidia Carew e Magdalena Grochowska, esordendo così anche dietro la macchina da presa.