Giunge inaspettata la triste notizia della prematura scomparsa di John Peter Sloan morto nelle scorse ore a Menfi, in provincia di Agrigento.

Se ne è andato per sempre John Peter Sloan morto di colpo a soli 51 anni. L’attore originario della Gran Bretagna è scomparso all’improvviso a 51 anni di età. La notizia arriva da un aggiornamento postato su Facebook nelle scorse ore da alcuno colleghi del famoso ‘insegnante di inglese’ che aveva preso parte a diverse puntate della trasmissione comica ‘Zelig’.

Nato a Birmingham il 27 febbraio 1969, Sloan era irlandese per parte di padre ed inglese per parte di madre. Già a 16 anni aveva lasciato l’Inghilterra per compiere un tour in giro per l’Europa esibendosi come cantante e chitarrista. Il suo primo contatto con l’Italia risale al 1990, quando all’epoca era leader del gruppo rock ‘The Max’. Dalle nostre parti è diventato famoso per l’insegnamento della lingua inglese mescolata ad una marcata componente ludica. Nel 2011 c’è la fondazione della ‘Scuola John Peter Sloan’ di Milano, con l’apertura di una filiale a Roma nel 2013.

John Peter Sloan morto, l’incredulità dei suoi ammiratori

Molto attivo anche in teatro, Sloan è morto nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, dove si era trasferito nel 2016. Fatale da quanto si apprende una crisi respiratoria. Grande incredulità corre sul web alla triste notizia che ha già raggiunto molti fans frastornati da questo triste avvenimento. Soltanto 5 giorni fa aveva annunciato ai suoi ammiratori di essere tornato in studio di registrazione per realizzare delle nuove, esilaranti e costruttive lezioni.

