Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta sono state queste le prime 5 località che hanno ricevuto l'abbraccio tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale! Appuntamento a domani con i sorvoli sulle città di Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila. Se realizzi uno scatto dalla finestra di casa o dal luogo di lavoro non dimenticare di condividerlo con #AbbraccioTricolore. . . . #AeronauticaMilitare #FrecceTricolori #DistantiMaUniti #tricolore #Italy #igaviation #fly #instafly #flight #PAN #pilotlife #pilot #PattugliaAcrobaticaNazionale #latuasquadrachevola #ItalianAirForce.