Giorgio Tirabassi, il figlio Filippo sulle orme del padre: carriera e curiosità

Filippo, il figlio del noto attore Giorgio Tirabassi, sulle orme del padre: carriera e curiosità, cosa ha detto suo papà sulle prime esperienze.

L’attore Giorgio Tirabassi ha due figli: Nina e Filippo, la prima una studentessa di arte, lettere e lingue, scienze umani e sociali a Tolosa, il secondo segue le orme del padre. Infatti, Filippo Tirabassi è già apparso in alcune pellicole e fiction.

In un’intervista a ‘Vieni da me’, Giorgio Tirabassi ha spiegato: “È molto interessato alla mia professione, ma è ancora in fase di elaborazione. Non sa se affrontarlo dal punto di vista tecnico, interpretativo, autorale. Lasciamogli ancora un po’ di tempo e poi si vedrà”.

Chi è Filippo Tirabassi, giovane attore e figlio d’arte

Di recente, abbiamo visto Filippo Tirabassi recitare il ruolo di Luigi, il dipendente di Alessandro Ferraro, interpretato da Pietro Sermonti, nella terza stagione della fiction Tutto può succedere. Nel suo ruolo per il piccolo schermo, l’attore figlio d’arte si innamorava della figlia del suo datore di lavoro, Federica, interpretata da Benedetta Porcaroli.

Gli esordi per il giovane attore sono però sul grande schermo con le pellicole Assolo, un film del 2016 di Laura Morante, amatissima attrice italiana e Tafanos, un film horror ‘all’italiana’ girato da Riccardo Paoletti. Nel mezzo e prima, ci sono diverse esperienze anche e soprattutto nel mondo dei cortometraggi. In molti hanno già messo in evidenza la straordinaria somiglianza fisica col padre.