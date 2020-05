Gessica Notaro, in lingerie su Instagram: “I cambiamenti costano sacrifici”

View this post on Instagram

Molte di voi mi stanno dicendo.. beata te che hai il fisico. Vi ringrazio tanto ❤️🙏ma no. Beata me, anche no. Io ho iniziato a lavorare molto di più sul fisico da quando mi sono ritrovata “senza volto”.. perché ho sentito la necessità di compensare quella mancanza.. (anche io ho le mie debolezze). Ma questo è’ per dirvi che anche in questo caso ho solamente cercato di cogliere “l’opportunità” della quarantena, in mezzo a tanti stress e preoccupazioni di vario genere, per allenarmi e prendermi cura di me stessa a livello fisico e mentale. Quindi con un po’ di sacrificio e costanza ho avuto dei miglioramenti.. e sono felice più che altro di aver mantenuto questo impegno con me stessa. Se una condizione non vi piace, di qualsiasi natura essa sia, cambiatela. Ogni cambiamento, di qualsiasi genere, comporta per la maggior parte delle volte sacrifici/ sofferenza/ stress. Ma è’ solo attraverso questo compromesso che riusciamo ad evolverci. Quindi non rimandate a domani il cambiamento. Fatelo oggi. NON CI SONO SCUSE. ❤️💪🏼 #vivogliobene