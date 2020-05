Francesco Renga, la rivelazione su Ambra: “Siamo ancora una famiglia”

Ancora nuove rivelazioni per quanto riguarda la vita privata di Francesco Renga, che ha svelato il suo rapporto con Ambra in un’intervista a “Il Corriere della Sera”

La quarantena ha messo a dura prova l’amore. Francesco Renga ha svelato in un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” il suo rapporto con l’ex Ambra Angiolini: “A causa di questa quarantena per tre settimane, ho visto i miei figli solo in video. All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con Ambra, perché era qui a Brescia da sola”. Poi ha aggiunto: “Poi hanno fatto avanti e indietro. Anche se Ambra e io non stiamo più insieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso”.

Francesco Renga, il senso di famiglia

Così lo stesso cantante italiano ha rivelato: “Non abbiamo mai perso il senso di famiglia. anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”. L’artista, originario di Brescia, è stato legato con la celebre attrice e conduttrice Ambra Angiolini: i due hanno avuto due figli Jolanda e Leonardo. Ma nel 2015 è arrivata la separazione con la stessa Ambra che si è legata all’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.