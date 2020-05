Il rapper Emis Killa su Brumotti: “Questo suo girare per le piazze della droga è una pagliacciata. Se lo pestano è perché sembra quasi sia lui a volerlo”.

Il cantante Emis Killa riserva parole e pensieri non certo positivi nei confronti di Vittorio Brumotti. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ ha acquisito ulteriore popolarità per via della rubrica in cui documenta le varie tappe del suo tour in giro per le piazze di spaccio di droga in tutta Italia.

E molte volte ogni servizio termina con una violenta aggressione ai suoi danni. Una cosa che è capitata anche di recente. Riguardo all’operato compiuto dal campione di trials e free styling ligure, Emis Killa va controcorrente e manifesta una opinione generalmente contraria al resto dei telespettatori di ‘Striscia’ e non solo. A precisa domanda di un fan su Instagram “Che ne pensi del lavoro di Brumotti?”, il 30enne rapper milanese di Vimercate dice: “Me lo state chiedendo in ventimila. Premetto che non mi sta simpatico, ma dovendo essere obiettivo trovo una pagliacciata questa cosa dei servizi antidroga”.

“Se lo picchiano è perché lo vuole lui”

“Non capisco che gli sta davvero a cuore la faccenda perché non si mette una divisa e non fa le cose seriamente. Andare con le telecamere da ‘sti quattro disperati in strada mi sembra un modo per mettersi in mostra e farsi bello, tipo Batman dei poveri. Riguardo alle botte che prende di continuo, non spetta a me dire se gli stia bene o no. Ma di sicuro fa di tutto per andarsele a cercare”.

Brumotti: “Non mi arrendo”

Vittorio Brumotti qualche giorno fa aveva raccontato la sua ultima peripezia, sempre a mezzo social. “Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”, racconta lui dopo l’ennesima disavventura vissuta sulla sua pelle.

