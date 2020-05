Dario Musso, TSO dopo la sua protesta contro il lockdown – VIDEO

TSO dopo la sua protesta contro il lockdown per il Coronavirus: il caso di Dario Musso, l’attivista politico fermato e ricoverato in Sicilia.

Una vicenda che ha fatto molto discutere quella di Dario Musso, attivista politico, fratello dell’avvocato Lillo Musso. Secondo la famiglia, si trovava in strada con un megafono e negava l’esistenza della pandemia da Coronavirus, lo scorso 2 maggio, a Ravanusa, Agrigento.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri e vigili urbani e alla presenza dei medici. Quindi è stato sottoposto a TSO. Ricoverato in maniera coatta presso l’Ospedale di Canicattì, sarebbe stato sedato e immobilizzato in un letto di contenzione. Ora i suoi familiari denunciano l’inutilità di quel provvedimento.

Il caso Dario Musso finisce in tv

In sostanza, ritengono fosse un diritto di Dario Musso protestare contro le norme di contenimento del Coronavirus e che sarebbe bastato sanzionarlo con una multa, senza ricorrere a uno strumento come quello del TSO. Il giovane, dicono, è una persona mite senza alcun passato psichiatrico. Inoltre, per ben tre giorni – come da prassi – non ha potuto vedere i propri familiari.

Al quarto giorno, il fratello avvocato ha potuto parlargli al telefono per pochi minuti e si è fatto raccontare cosa sarebbe accaduto. Alla presenza dei medici, l’uomo è stato messo per terra e sedato. Successivamente, il sindaco del paese ha convalidato da prassi il TSO. I medici avrebbero scritto che l’uomo presentava “scompenso psichico e agitazione psicomotoria”. In un video pubblicato su Youtube, che dura oltre un’ora, si possono ascoltare tutte le telefonate intercorse tra l’avvocato Musso e l’ospedale. Il caso finisce in tv, alla trasmissione Le Iene.