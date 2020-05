Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser rivela: “Abbiamo provato ad avere un figlio”

In una recente intervista Ignazio Moser ha rivelato che lui e Cecilia Rodriguez stanno già provando ad avere un figlio, ma senza fretta.

Sin da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno attirato l’attenzione mediatica e dei telespettatori. La loro love story, infatti, è nata durante il reality, mentre la bella argentina era ancora fidanzata con Francesco Monte. Se inizialmente il pubblico ha criticato duramente la sorellina di Belen, con il passare del tempo ha compreso che quella scelta è stata dettata da un reale amore nei confronti dell’ex ciclista.

La loro relazione, d’altronde, si è dimostrata solida ed in questi anni non ci sono nemmeno state voci su una possibile rottura. Il loro affiatamento è talmente evidente che dopo qualche mese le domande dei giornalisti e dei fan sono state rivolte ai progetti futuri e alla possibilità che i due si sposino. Cecilia non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi, ma d’accordo con Ignazio ha deciso di provare prima a convivere e successivamente celebrare il matrimonio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono un figlio

Visto che entrambi hanno chiarito che le nozze per ora non sono urgenti, i rumor ed i pettegolezzi nell’ultimo periodo si sono concentrati sulla possibile maternità di Cecilia. Sebbene per il momento non vi siano fiocchi in arrivo, recentemente Ignazio ha confessato a ‘Nuovo tv‘ che avere un figlio è tra i loro progetti già da tempo: “Qualche prova si è fatta in questi tre anni. Il desiderio c’è, ma senza fretta. Vedremo che cosa succederà”.

Insomma nei prossimi mesi l’annuncio di una gravidanza sarebbe tutt’altro che una sorpresa e per quanto riguarda le nozze? Moser su questo è chiaro e ribadisce che per il momento non ne sentono l’esigenza: “Non c’è alcun matrimonio in vista. Non sentiamo la necessità di sposarci subito, dato che viviamo insieme da quando siamo fidanzati. Non è una priorità”.