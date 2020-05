Bianca Guaccero, gaffe clamorosa in diretta tv: “Come si igienizza la p….?”

Ancora una gaffe clamorosa in diretta per Bianca Guaccero. La conduttrice si è rivolta alle ragazze presente in studio ponendo una domanda davvero scottante

Ancora protagonista di una gaffe davvero clamorosa. La conduttrice Bianca Guaccero si è rivolta alle ragazze presente in studio: “Dai ragazze, ditemi come si fa per igienizzare la pas..ra?”. Dopo aver mandato in onda la pubblicità, la presentatrice di Detto e Fatto era ancora in diretta e così il video è diventato davvero virale in pochi secondi sui social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bianca Guaccero, viola le regole di distanziamento

Inoltre, la stessa conduttrice si è dimenticata anche delle regole di distanziamento imposte dal Covid 19. La Guaccero si è avvicinata a Jonathan Kashanian toccando e prendendo il suo cappello e poi riponendo sul suo capo. Subito si è scusata: “Mi è sfuggito… Ho perso il controllo, non avrei dovuto farlo”. Poi ha aggiunto in maniera simpatica: “Lo disinfetterò”. Una puntata davvero euforica e scoppiettante con diversi errori e gaffe clamorosa.