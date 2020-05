Fans in visibilio per Barbara D’Urso incinta. La presentatrice televisiva di Mediaset fa vedere la foto del suo pancione e scatena l’entusiasmo.

Da anni ormai è la regina della televisione, ed ora Barbara D’Urso incinta fa parlare ulteriormente di sé. La conduttrice televisiva di tanti programmi Mediaset di successo e da sempre molto seguiti rivela una immagine particolare.

LEGGI ANCHE –> Maurizio Costanzo: chi è l’ex moglie Flaminia Morandi

Si tratta di uno scatto che risale al 1988 e che la ritrae mentre era incinta di Emanuele. Accanto a lei, che in quel momento aveva 31 anni ed era già molto famosa, c’è Mauro Berardi, produttore cinematografico al quale aveva già dato anche il loro primogenito Giammauro. In questa fotografia vintage, appartenente ormai ad altri tempi, la D’Urso appare in maniera del tutto diversa da come siamo abituati a vederla. Capelli scuri, sorriso sbarazzino, niente trucco, abbigliamento più casual, complice anche la gravidanza in corso e l’assenza dalle luci della ribalta in quel periodo di gestazione. Lei stessa scrive quanto segue. “Settembre 1988, la felicità è tutta lì, e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Francesco Renga, la rivelazione su Ambra: “Siamo ancora una famiglia”

Barbara D’Urso incinta, lei parla dei suoi due figli

Al suo fianco c’è lo stesso Mauro Berardi, la cui relazione è andata avanti dal 1982 al 1993. Ai suoi due figli, ormai già da un pezzo diventati grandi, la D’Urso aveva dedicato dellebelle parole nel corso di una intervista concessa tempo fa a Silvia Toffanin per ‘Verissimo’. “Qualsiasi momento io riesca a passare con i miei due figli è un bel momento. Con loro ho un patto: mi hanno fatto promettere che mai e poi mai parlerò di entrambi in pubblico. Sono molto riservati e hanno compiuto parecchi sacrifici per raggiungere le rispettive, ottime posizioni”. Ed i suoi ammiratori le mostrano grande entusiasmo per questa bella foto del passato.

LEGGI ANCHE –> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi, senza lavoro da febbraio