Andrea Bocelli: “Ho avuto il Coronavirus, ora dono il plasma” – VIDEO

La confessione del noto cantante Andrea Bocelli ai cronisti mentre va in ospedale: “Ho avuto il Coronavirus, ora dono il plasma ai malati”.

Anche il noto cantante Andrea Bocelli, una delle eccellenze italiane nel mondo a livello musicale, ha avuto il Coronavirus. La diagnosi per lui è arrivata il 10 marzo, dopo essersi sottoposto al tampone, ma comunque è stato tra coloro che avevano pochi sintomi, se non qualche linea di febbre.

Dai tamponi successivi, fatti agli altri componenti del nucleo familiare, è emerso che anche sua moglie e i suoi figli sono stati contagiati dalla malattia. La notizia emerge solo ora e a confessarlo è il diretto interessato.

Oggi Andrea Bocelli era infatti presso l’ospedale Cisanello di Pisa per effettuare un prelievo valido al fine di donare il plasma. Un gesto che ha effettuato già sua moglie Veronica Berti, nei giorni scorsi. Ora stanno tutti benissimo, ma comunque per il cantante lirico tutti i live del 2020 sono saltati, come del resto accaduto anche a tutti gli altri artisti.