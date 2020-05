Amici Speciali: come cambia il meccanismo di gara – VIDEO

Come cambia il meccanismo di gara del talent show Amici Speciali, in vista della fase finale: le modifiche introdotte da Maria De Filippi.

La conduttrice Maria De Filippi avrebbe introdotto le eliminazioni di 8 concorrenti attualmente in gara ad Amici Speciali. Questo avverrà a partire dalla prossima puntata in onda venerdì 29 maggio.

Ma in realtà non si dovrebbe trattare di veri e propri eliminati: gli otto esclusi, infatti, diventeranno una sorta di supporter per i quattro che rimarranno in gara e si giocheranno la finale. Come sempre si affronteranno in tre manche Squadra Bianca e Squadra Blu.

Al termine di ciascuna manche sarà proclamato il campione di puntata, eletto dagli stessi compagni di squadra del team vincente. In semifinale, il meccanismo sarà diverso: il campione a ogni manche diventerà finalista di Amici Speciali. Alla fine delle tre manche avremo tre vincitori, che avranno diritto a fare il nome del quarto finalista. Colpi di scena saranno dunque previsti a partire dalla prossima puntata, grazie anche al nuovo meccanismo introdotto.