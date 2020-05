Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito? L’indiscrezione manda in tilt i fan

Ieri il portale di gossip ‘Dagospia’ ha lanciato un’indiscrezione che ha mandato in tilt i gossippari: Alessia Marcuzzi avrebbe deciso di lasciare il marito.

Da qualche tempo a questa parte, i fan della bellissima Alessia Marcuzzi erano rimasti incuriositi dalla mancanza sul suo profilo di foto in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi. I due si sono sposati in gran segreto a Londra sei anni fa e nemmeno i giornali di gossip erano riusciti a captare le mosse della coppia. Onde evitare la presenza ingombrante di paparazzi, infatti, Alessia e Paolo avevano tenuto il più stretto riserbo sulla lieta notizia.

Nel corso di questi anni in realtà, la conduttrice ha preferito mantenere al minimo gli scatti privati con il marito e preso le contromisure per evitare che la loro intimità venisse assalita da indiscrezioni. L’assenza di foto con il marito per un periodo anche dal profilo Instagram, dunque, non ha destato più di tanto sospetti nei fan. Ad alimentare i gossip, però, ci ha pensato ieri il portale Dagospia, lanciando l’indiscrezione secondo cui Alessia avrebbe addirittura deciso di lasciare il marito.

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito?

Sul sito di gossip che, tra le altre cose, ha anticipato la “bufala” del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, si legge: “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi…”. Sul sito non viene aggiunto molto altro e non si legge nemmeno quale sarebbe la presunta motivazione che avrebbe condotto la conduttrice a prendere una simile decisione.

I fan di Alessia, dunque, si sono sbizzarriti, andando alla ricerca di possibili indizi sul web o chiedendo direttamente a lei quanto ci fosse di vero. Per il momento non sono arrivate conferme o smentite dai diretti interessati. Se però le voci a riguardo dovessero continuare non è escluso che la conduttrice e l’imprenditore siano costretti a parlare pubblicamente per spiegare qual è la verità.