Vite al limite, chi è Destinee: come è diventata oggi

Conosciamo meglio la storia di Destinee Lashaee: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della protagonista di Vite al limite

Destinee Lashaee è una delle protagonista di Vite al limite. Transgender, quando ha iniziato il suo percorso a Houston con il celebre dottor Now era arrivata a pesare quasi 304 chili. Destinee è nata maschio, quando la madre aveva 16 anni, venendo così chiamata Matthew. Dopo poco la donna fu abbandonata dal marito e così Destinee fu affidata agli assistenti sociali. Inoltre, è cresciuta davvero con tanti problemi iniziando a mangiare tanto fin dall’età di 7 anni. Dopo due anni era arrivata a pesare già 70 chili, mentre a 12 100 kg. Tutto è iniziato dopo il suo coming out sfociando così nell’abuso di cibo per la scarsa approvazione alla vista degli altri.

Così all’età di 22 anni decide così di cambiare vita come donna prendendo quello di Destinee. Inoltre, ha visto anche suo fratello morire tra le sue braccia e questa brutta vicenda ha aumentato la sua depressione portando il suo peso ai 304 chili. Grazie al dottor Now è arrivata a 200 chili continuando a perdere peso con i risultati positivi che sono visibili su Instagram.