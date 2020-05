Virginia Raffaele: le sue imitazioni più riuscite e amate – VIDEO

Curiosità sull’attrice Virginia Raffaele: le sue imitazioni più riuscite e amate, ma anche quelle che sono state oggetto di pesanti critiche.

L’attrice Virginia Raffaele è stata molto apprezzata per le sue parodie, a partire dagli stessi personaggi imitati. Tra quelle più riuscite, ci sono Anna Oxa, Donatella Versace e Fiorella Mannoia. Altre imitazioni hanno invece sollevato molte polemiche.

Si pensi ad esempio a quanto a quella della criminologa Roberta Bruzzone o di Francesca Pascale, fidanzata dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Venne anche accusata di sessismo per l’imitazione di Maria Elena Boschi: a difenderla, scese in campo la diretta interessata.

Le critiche a Virginia Raffaele per le sue imitazioni

L’ex di Ubaldo Pantani, anche egli amatissimo imitatore, è stata messa sotto accusa anche dalla cantante Ornella Vanoni, che definì l’imitazione che di lei fece la Raffaele al Festival di Sanremo 2015 condotto da Carlo Conti come “pesante, pesantissima, al limite della volgarità”. Alla Vanoni non andò giù il fatto che passasse per una persona problematica, con problemi di memoria o alcolizzata.

Tra coloro che ebbero da ridire negli anni con Virginia Raffaele c’è anche Belen Rodriguez. In un’intervista a ‘Chi’ di qualche anno fa, ha evidenziato: “Se ottieni una certa popolarità grazie a un personaggio credo che, alla fine, dovresti avere un pochino di rispetto in più, perché è anche grazie a lui se stai dove stai”.