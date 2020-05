Uomini e Donne: spuntano nuovi indizi sull’Alchimista

Il programma Uomini e Donne non ha occhi che per lui. Chi è il misterioso Alchimista? Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

Le luci dei riflettori sono tutte puntate sul misterioso Alchimista. Qual è la sua vera identità? Il programma condotto da Maria De Filippi sta dando vita a numerosi gossip relativi all’uomo, del quale per adesso non si hanno ancora informazioni certe. A Uomini e Donne però non si fa altro che parlare di lui. L’uomo misterioso ha tenuto a lungo nascosto il proprio volto. Soltanto Giovanna Abate, nelle scorse puntate, ha avuto l’onore di scoprire per prima chi si cela dietro la maschera di Dalì.

Il famoso Alchimista è uno dei corteggiatori di Giovanna Abate. Solo a lei infatti è stato concesso l’onore di scoprire la sua vera identità. La tronista, sembrerebbe ricambiare l’interesse nei confronti dell’uomo misterioso. Nelle ultime puntate si è infatti dimostrata affascinata da quest’ultimo, e per niente delusa dal suo aspetto estetico. Non possiamo dunque che aspettarci delle sorprese dal finale del trono di Giovanna. Che sia proprio Alchimista la scelta che la Abate ha intenzione di fare?

Alchimista e Davide: si tratta della stessa persona?

Dopo giorni di intensa ricerca, gli scatenati fan di Uomini e Donne sembrerebbero aver trovato una pista. Il nome è quello di Davide. Chi è? Potrebbe davvero essere il misterioso Alchimista? I sospetti nascono da un articolo proposto da Fanpage. Quest’ultimo mette infatti in relazione i tatuaggi dell’uomo misterioso con quelli di Davide. Il ragazzo, che prende il nome di Davide Basolo, è un modello e barman di origine ligure. Ad avvalorare la tesi si aggiunge una foto proveniente da Vicolo delle news, che sembrerebbe mettere a confronto il profilo di Basolo con quello dell’uomo mascherato. La somiglianza tra le due pagine social è innegabile: i due profili si assomigliano notevolmente. Che il web abbia veramente risolto l’enigma di Uomini e Donne? Siamo tutti in trepidante attesa di scoprire finalmente la vera identità del corteggiatore.

